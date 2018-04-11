Экспертное мнение: Обменный курс тенге стабилизируется после прекращения панических настроений на валютном рынке России

Алматы. 11 апреля. КазТАГ — Сергей Зелепухин. Заметное ослабление тенге против доллара вызвано негативным влиянием на российский фондовый и валютный рынок новых санкций со стороны США, но ситуация с казахстанской валютой стабилизируется после стабилизации курса рубля, считает валютный стратег ГК Телетрейд Александр Егоров.

«Резкое падение национальной валюты до 329 тенге за доллар связано скорее с эмоциональными факторами и растущими геополитическими рисками для развивающихся стран. Прекращение панических настроений на валютном рынке России приведет к стабилизации и укреплению тенге», — прогнозирует эксперт.

При этом он акцентировал внимание на том, что казахстанская валюта «в определенной степени идет в фарватере российского рубля из-за тесных экономических связей с Россией и возросших рисков». Тем не менее ситуация в экономике Казахстана, по мнению эксперта, выглядит «довольно устойчивой».

«Так, по итогам 2018 года Национальный банк заявил, что ожидает уровень инфляции ниже заявленных ориентиров в 5-7%, а рост ВВП — в 3,8% на фоне среднегодовых цен на нефть в $60 за баррель. То есть фундаментально есть предпосылки для укрепления тенге», — уверен он.

Кроме того, А. Егоров считает, что фундаментально тенге выглядит лучше российского рубля.

«Поэтому вероятно определенное укрепление против российской валюты. На этой неделе стоит ожидать курс тенге к рублю в диапазоне 5,15-5,3 тенге за рубль. Ожидаем также некоторую стабилизацию тенге к доллару в диапазоне 327-330 тенге за доллар», — прогнозирует он.

Напомним, что во вторник средневзвешенный курс доллара к тенге по итогам утренней и дневной сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) вырос на Т5,08 — до Т325,37 за $1. По итогам утренней сессии на KASE в среду американская валюта выросла еще на Т5,31 — до Т330,68 за $1.

Между тем в обменных пунктах валюты курс доллара закрепился в диапазоне Т331-Т333.