Издание Chosun Ilbo со ссылкой на информационное агентство Arirang News опубликовало статью под названием «N.Korean FM Visits Russia» — «Глава МИД КНДР совершает визит в Россию».

В ней говорится так: «Министр иностранных дел Северной Кореи находится в Москве с трехдневным визитом.

Во вторник Ли Ен Хо встречается со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ожидается, что в ходе этой встречи стороны обсудят ряд двусторонних и международных тем, фокусируясь главным образом на проблематике Корейского полуострова.

Москва поддержала усилия Пхеньяна по улучшению отношений с Южной Кореей и проведению прямых переговоров с США.

В Москву Ли Ен Хо прибыл после поездки в Азербайджан на прошлой неделе для участия в работе многостороннего саммита и визита в Пекин с целью проведения переговоров с главой внешнеполитического ведомства Китая Ваном Йи.

Северная Корея пытается заручиться международной поддержкой в преддверии встреч на высшем уровне с представителями Сеула и Вашингтона.

Издание UPI.com опубликовало материал под названием «North Korean leader wants security guarantee from Washington» — «Северокорейский лидер хочет получить гарантии безопасности от Вашингтона».

В нем излагается следующее: «Северокорейский лидер Ким Чен Ын готов пойти на «полную денуклеаризацию» (полное ядерное разоружение) в обмен на гарантии безопасности со стороны США», — сообщили в понедельник японские средства массовой информации.

Как передает Yomiuri Shimbun, Ким сказал китайскому лидеру Си Цзиньпину в ходе их встречи, состоявшейся в прошлом месяце, о том, что он откажется от своих ядерных боеголовок в случае гарантирования американцами безопасности его режима и предоставления «полной компенсации» за ядерное разоружение».

Издание Asahi Shimbun опубликовало статью под названием «Trump: He will meet with N. Korean leader in May or early June» — «Трамп сказал, что он встретится с лидером Северной Кореи в мае или в начале июня».

В ней говорится так: «В понедельник президент США Дональд Трамп заявил о том, что он собирается встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в следующем месяце или в начале июня и надеется, что дискуссии в конечном итоге приведут к свертыванию северокорейской программы ядерного оружия.

«Мы будем встречаться с ними где-то в мае или в начале июня, и я думаю, что стороны проявят большое уважение друг к другу, и мы, надеюсь, сможем заключить соглашение по ядерному разоружению Северной Кореи», — сказал Трамп журналистам в начале заседания его администрации.

«Северная Корея изъявила готовность обсуждать вопрос денуклеаризации Корейского полуострова при встрече Кима с Трампом», — сообщил в воскресенье корреспонденту агентства Reuters американский чиновник.

Этот человек, согласившийся говорить на условиях анонимности, сообщил, что недавно американские и северокорейские должностные лица провели секретные переговоры, в ходе которых Пхеньян прямо подтвердил свою готовность к проведению беспрецедентного саммита».

Переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова были прерваны 8 лет назад. Сейчас речь идет о возможности их возобновления. Поэтому предстоящая встреча Кима с Трампом ожидается с большим интересом. Между тем американская сторона полагает, что лидер КНДР еще до американо-северокорейского саммита может посетить Москву. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс на днях заявил, что Вашингтон располагает информацией о приглашении Ким Чен Ына в Россию для проведения переговоров.

