С приходом Мирзиеева открылась новая глава в летописи отношений Астаны и Ташкента — Назарбаев

Астана. 11 апреля. КазТАГ — Арсен Аскаров. Интенсивные контакты Казахстана и Узбекистана обеспечили рост взаимной торговли более чем на 30%, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Огромный вклад в дело дальнейшего укрепления казахстанско-узбекских отношений вносит уважаемый президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиеев. С его приходом мы открыли новую главу в летописи отношений Астаны и Ташкента, а также достигли значительного прогресса в укрепление сотрудничества стран Центральной Азии», — сказал Н. Назарбаев в ходе церемонии вручения верительных грамот послами России, Италии, Узбекистана и Туркменистана в Акорде в среду.

По его словам, состоявшиеся в прошлом и текущем году взаимные визиты, а также интенсивные контакты на различных международных площадках обеспечили рост взаимной торговли на более чем 30%.

«Поздравляю с началом новой дипломатической миссии в Казахстане. Ваша дипломатическая работа начинается в сложный и ответственный период. Казахстан в течение четверти века стал государством со сложившейся дипломатической системой, зрелым гражданским обществом и развитой экономикой. Основной целью всех наших начинаний является вхождение в 30-ку самых развитых стран мира», — заключил президент Казахстана.