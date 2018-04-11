Индийский боевик снимут в Алматинской области

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Талдыкорган. 11 апреля. КазТАГ – В Алматинской области пройдут съемки индийского исторического боевика, передает корреспондент агентства.

Об этом стало известно в среду в ходе встречи главы региона Амандыка Баталова со съемочной группой кинокомпании Santoshi prodaction во главе с режиссером картины Раджкумаром Сантоши.

«В ходе встречи стороны обсудили съемки фильма на территории нашей области. Аким области А.Баталов заверил гостей, что окажет поддержку в работе съемочной группы», — отметил руководитель пресс-службы акима области Галымурат Жукел.

Уточняется, что картина повествует об историческом сражении 1897 года при Сарагархи. Источники сообщают, что в битве за военный пост при Сарагархи 21 сикх приняли неравный бой против десятитысячной армии противника.

В ходе встречи режиссер Р. Сантоши отметил, что в сентябре прошлого года приезжал в Казахстан и присмотрел подходящую местность для съемки картины.

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«Он был очень впечатлен красотой нашей природы и выбрал места для будущей съемки. Известные далеко за пределами нашей республики живописные места Ушконыр, пригород Капшагая и Чарынский каньон с июня по август станут основными локациями для работы над фильмом», — добавил Г.Жукел.

Бюджет фильма стороны не сообщили, однако стало известно, что в съемках массовок будут привлекаться местные жители.

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