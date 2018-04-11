Астана. 11 апреля. КазТАГ – Высокотехнологичная лаборатория космической техники открылась в Алматы, сообщает пресс-служба аэрокосмического комитета (Казкосмос) министерства оборонной и аэрокосмической продукции РК.

«В Алматы открылась новая инновационная научно-экспериментальная лаборатория для разработки высокотехнологичной продукции в области космической техники и технологий и аппаратно-программных систем для конечных потребителей в различных отраслях экономики Казахстана», — сообщили в Казкосмосе в среду.

По данным ведомства, новая лаборатория станет составной частью «Института космической техники и технологий» и «значительно увеличит казахстанское содержание в создании и применении космической техники и технологий». Это, по мнению представителей комитета, «позволит поднять развитие научной и научно-технологической базы космической деятельности на более высокий уровень, а также успешно реализовывать инновационные проекты в области информационно-коммуникационных технологий, машиностроения, микро и радиоэлектроники». Отмечается, что лаборатория введена в эксплуатацию 6 апреля, а соответствующие документы подписал председатель Казкосмоса Еркин Шаймагамбетов.

«Лаборатория включает в себя комплексы измерительных приборов и аппаратуры тестирования и испытаний РЭС (радиоэлектронных систем) космических аппаратов (КА), комплекс приборов и аппаратуры для разработки радиочастотных трактов приемо-передающих систем для обеспечения каналов связи с космическими аппаратами, комплекс приборов и аппаратуры разработки спутниковых навигационных технологий, механический участок для изготовления экспериментальных и опытных образцов новых изделий», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что оборудование, приборы и аппаратура позволят разрабатывать новые образцы космической техники и технологий, информационно-коммуникационных систем, программно-технических комплексов для применения в различных отраслях экономики страны.