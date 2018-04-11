Потепление на юге и небольшое похолодание на севере Казахстана прогнозируют к концу недели

Астана. 11 апреля. КазТАГ – Потепление на юге и небольшое похолодание на севере Казахстана прогнозируется к концу недели, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Холодные атмосферные фронты, перемещающиеся через территорию Казахстана, вызовут временами осадки, дождь, мокрый снег. В северной половине республики ожидается небольшое понижение температуры воздуха. На южные и восточные районы республики вслед фронтам начнет поступать теплый воздух со Средней Азии. 13 и 14 апреля днем воздух прогреется на юге и юго-востоке до +20+25, местами +27+30, на востоке до +13+18, местами +21», — сообщили синоптики в среду.

В Кызылординской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение.

«12 апреля в Кызылординской области местами ожидается туман; днем ожидается восточный, юго-восточный ветер 15-20 м/с. Сутки 12 апреля в Костанайской области ожидается местами туман, гололед, ветер 15-20 м/с», — сказано в сообщении.