Из Южного Казахстана на север страны в этом году переедут около 700 семей

Алматы. 11 апреля. КазТАГ — Из Южного Казахстана на север страны в 2018 году переедут около 700 семей, сообщила пресс-служба акима ЮКО.

«В соответствии с поручением главы региона Жансеита Туймебаева в области ведется работа по добровольному переселению и повышению мобильности граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы страны. К примеру, в этом году из Южно-Казахстанской области планируется переселить 665 семей», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что в этих работах активное участие принимают представители местной власти, бизнесмены и депутаты маслихата.

«В частности, при поддержке депутата областного маслихата Ж.Агабекова 75 южноказахстанских семей намерены поехать и ознакомиться с условиями проживания в северных регионах. Из них 35 семей поедут в Павлодарскую, 9 — в Костанайскую и 26 — в Северо-Казахстанскую области», — уточняется в информации.

«Проект был начат в 2015 году по инициативе главы государства. В 2015-2017 годах из области в северные регионы страны переселились 347 семей в составе 1392 человек. Они обеспечены работой, плодотворно трудятся в различных сферах деятельности», — напоминают в акимате.

«На сегодня день в северные регионы планируют переехать 75 семей. Членам каждой переселившейся семьи будет выдана материальная помощь в размере порядка 84 175 тенге. Обеспечение переселенцев жильем, землей и полным социальным пакетом находится на постоянном контроле акимата», — подчеркнул Е.Садыр.

«Кроме того, для оплаты аренды жилья и коммунальных услуг переселенцам со стороны государства будут ежемесячно выплачивать 48 100-72 150 тенге. Наряду с этим предпринимателю, открывшему рабочие места и принявшему на постоянную работу сроком на 3 года не менее 5 переселенцев, за каждого принятого работника выплатят порядка 1 082 250 тенге субсидий», — заключили в акимате.