Ряд небезопасных торговых центров указали в ДЧС Алматы после их проверок

Алматы. 11 апреля. КазТАГ — Первые итоги проверок объектов с массовым пребыванием людей подвели в ДЧС Алматы, сообщила пресс-служба ведомства.

«Со 2 по 6 апреля начаты проверки 22 объектов. По результатом проверок выявлено 388 нарушений. В подавляющем большинстве случаев нарушения одни и те же: загромождение путей эвакуации, а также их освещенность, отсутствие световых указателей «выход», противопожарная защита здания (дымоудаление, речевое оповещение, системы пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации) в нерабочем состоянии, поскольку никем не обслуживается», — говорится в сообщении, опубликованном в среду.

До устранения нарушений ДЧС Алматы считает небезопасным посещение следующих объектов: ТРЦ «Достык плаза» (мкр. «Самал-2», ул. Жолдасбекова — пр. Достык); ТРЦ «Глобус» (пр. Абая, 109в); ТРЦ «Спутник» (мкр. Мамыр-1, 8а); ТРЦ «Март» (ул. Р.Зорге, 18/4); ТД «ТехноДом» (ул. Наурызбай батыра, 49/61); рынков «Тастак» (ул. Толе би, 266); «Ожет» (ул. Бекболата, 2/91); «Казына» (Северное кольцо, 64) и автовокзала «Сайран» (ул. Толе би, 294).

Как уточняется, на 10 объектах проверки завершены, вручены акты о результатах проверки, во всех случаях возбуждено административное производство с наложением штрафов. Предпринимателям даны сроки на устранение выявленных нарушений, указанных в предписаниях.