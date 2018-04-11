Ряд участков дорог в Алматы перекроют в связи с ремонтом

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Алматы. 11 апреля. КазТАГ — Ряд участков дорог Алматы перекроют в связи с ремонтом, сообщила пресс-служба городского акимата.

«В связи с работами по демонтажу трамвайных путей по ул. Жарокова — от ул. Карасай батыра до ул. Жамбыла, движение транспортных средств на данном участке будет перекрыто с 12 апреля по 22 апреля», — говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, на ул. Байтурсынова, от ул. Шевченко до ул. Карасай батыра, движение будет перекрыто с 16 апреля по 29 апреля.

Также в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по ул. Мустафина (Садыкова), от ул. Аскарова до пр. Аль-Фараби, движение транспорта на данном участке будет перекрыто с 12 апреля по 15 апреля текущего года. «Движение будет временно организовано по ул. Аскарова», — уточнили в акимате.

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