Изменить законодательство в части финансирования прикладных исследований и выделения квот молодым ученым хотят в РК

Астана. 11 апреля. КазТАГ – Изменить законодательство в части финансирования прикладных исследований и выделения квот молодым ученым хотят в Казахстане, сообщается в ответе премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на запрос группы депутатов мажилиса парламента.

«Министерством образования и науки совместно с заинтересованными государственными органами ведется работа по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих проведение научной экспертизы, формирование и деятельность национальных научных советов (ННС) для обеспечения прозрачности и объективности принимаемых решений. Кроме того, МОНом проводится работа по внесению изменений в действующее законодательство в части финансирования прикладных исследований и выделения квот молодым ученым», — говорится в среду в ответе Б. Сагинтаева на запрос.

Наряду с указанными мероприятиями по совершенствованию нормативных правовых актов в области науки, по словам главы кабмина, МОН РК проводит проверку на соответствие требованиям действующего законодательства составов ННС и итогов конкурса коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности (РННТД). Информация по составам ННС и результатам проверки, по словам премьера, будет предоставлена в дальнейшем.

«Касательно инициативы о проведении совместного совещания с участием научной общественности, депутатов парламента сообщаем, что МОНу совместно с заинтересованными государственными органами дано поручение о подготовке и проведении указанного совещания», — добавил Б. Сагинтаев.

Напомним, 7 марта депутаты от фракции «Народные коммунисты» сообщили, что несмотря на принимаемые государственные меры поддержки ученых Казахстана, они «невольно» становятся свидетелями «поднимаемых учеными страны претензий к министерству образования и науки, относительно нарушений в организации и проведении конкурсов на распределение научных грантов между субъектами научной и научно-технической деятельности». По их словам, составы ННС «сформированы с многочисленными грубыми нарушениями законодательства». Мажилисмены перечислили и ряд других нарушений, о которых ранее в парламенте говорили и представители фракции «Ак жол». Коммунисты в связи с указанными фактами попросили провести проверку состав ННС на предмет соответствия законодательству, выработать новые подходы к системе финансирования науки и поиска путей коммерциализации, а также провести совещание, посвященное соблюдению законодательства в сфере грантового финансирования науки.