КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова преобразовывают в некоммерческое акционерное общество

Астана. 11 апреля. КазТАГ — Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова преобразовывают в некоммерческое акционерное общество, сообщается на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Адiлет».

«Правительство РК постановляет: создать некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Определить основными видами деятельности НАО «КазНМУ» высшее образование, деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц, деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары и общую врачебную практику», — говорится в документе.

Также согласно постановлению, поручено реорганизовать в установленном законодательством порядке республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», «Научный центр педиатрии и детской хирургии», «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», находящиеся в ведении министерства здравоохранения РК, путем преобразования в акционерные общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

«Реорганизовать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» министерства здравоохранения Республики Казахстан путем преобразования в установленном законодательством порядке в акционерное общество «Национальный медицинский университет» со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Определить основными видами деятельности АО «НМУ» высшее образование, деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц, деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары и общую врачебную практику», — утверждается в постановлении.

Комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов РК совместно с министерством здравоохранения РК в установленном законодательством порядке обеспечить: утверждение уставов НАО «КазНМУ», АО «КазНИИОР», АО «НЦАГП», АО «НЦДПХ», АО «НИИКВБ» и АО «НМУ»; избрание лиц, уполномоченных на подписание от имени НАО «КазНМУ», АО «КазНИИОР», АО «НЦАГП», АО «НЦДПХ», АО «НИИКВБ» и АО «НМУ» документов для государственной регистрации, осуществление финансово-хозяйственной деятельности и представление их интересов перед третьими лицами до образования органов управления; государственную регистрацию НАО «КазНМУ», АО «КазНИИОР», АО «НЦАГП», АО «НЦДПХ», АО «НИИКВБ» и АО «НМУ» в органах юстиции; передачу министерству здравоохранения РК прав владения и пользования государственным пакетом акций НАО «КазНМУ», АО «КазНИИОР», АО «НЦАГП», АО «НЦДПХ», АО «НИИКВБ» и АО «НМУ»; принятие иных мер, вытекающих из настоящего пункта.

Таким образом, поручено реорганизовать НАО «КазНМУ» путем присоединения к нему АО «НМУ» после исполнения мероприятий настоящего постановления, подчеркивается в документе.