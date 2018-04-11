Компромиссный проект резолюции по Сирии с доработками РФ не принят в СБ ООН

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Алматы. 11 апреля. КазТАГ — Компромиссный проект резолюции по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума, подготовленный Швецией и поддержанный Россией, не набрал нужного количества голосов во вторник в Совете безопасности (СБ) Организации объединенных наций (ООН), сообщает ТАСС.

«Проект поддержали 5 государств, включая Швецию и Россию. Против выступили четыре члена СБ ООН, включая США и Великобританию. Воздержались еще 6 стран», — говорится в сообщении.

США высказались против предложенного Россией проекта резолюции по Сирии, поскольку он якобы ставил под угрозу независимость расследования утверждений о применении химического оружия в Думе.

«Представленный Россией проект резолюции не решает ничего. Этот проект просто призывает Организацию по запрещению химического оружия совершить поездку в сирийский город Дума с целью сбора фактов. Но миссия с целью сбора фактов уже отправилась в Думу, и она имеет мандат на сбор образцов», — утверждала на заседании постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Практически идентичную точку зрения высказала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

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