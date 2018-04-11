Предварительное информирование о товарах вводится в ЕАЭС для водного транспорта с 1 октября

Алматы. 11 апреля. КазТАГ — Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решения в развитие института предварительного информирования (ПИ) о товарах, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба ЕЭК.

«С 1 октября (2018 года – КазТАГ) участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД), планирующим перемещать товары через таможенную границу Евразийского экономического союза водным видом транспорта, необходимо будет подавать в таможенный орган заведомо, до прибытия в пункт пропуска, информацию о ввозимых товарах. Аналогичная норма уже действует в отношении товаров, перемещаемых автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом», — говорится в сообщении комиссии.

«При этом по правилам нового Таможенного кодекса союза наряду с обязательной информацией, необходимой таможенным органам для предотвращения нарушений и обеспечения экономической безопасности стран союза, участник ВЭД сможет подать дополнительные сведения», — указано в сообщении.

Так, дополнительные сведения могут подаваться по желанию участника ВЭД с учетом целей дальнейшего использования ПИ. Такая информация будет служить ускорению прохождения таможенных формальностей.

«Например, если планируется, что груз пойдет транзитом по союзной территории, перевозчик для минимизации временных потерь вправе предоставить заранее объем сведений, необходимых для оформления транзитной декларации. Если же собирается помещать товар на склад временного хранения – предоставляет сведения, необходимые для этой процедуры», — поясняется в сообщении.

В целях упрощения идентификации товаров и транспортных средств коллегия ЕЭК также утвердила единый порядок регистрации предварительной информации, поступившей от участников ВЭД. Для удобства субъектов хозяйствования, решение обязывает таможенные органы в течение 15 минут с момента получения информационной системой предварительных данных зарегистрировать и направить участнику ВЭД сообщение, содержащее регистрационный номер ПИ, дату и время его присвоения. В случае отказа в регистрации сообщение должно содержать причину, дату и время отказа.

«Оперативное информирование участников ВЭД об отказе в регистрации позволит своевременно исправить некорректную ПИ и повторно ее подать в таможенный орган. Присвоенный регистрационный номер позволит автоматически, оперативно и безошибочно идентифицировать представленную предварительную информацию для ее последующего использования», — заключается в сообщении.