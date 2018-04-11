Астана. 11 апреля. КазТАГ — Погода без осадков ожидается в среду на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, утром осадки (преимущественно дождь), ветер юго-западный 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с, +10+12.

В Алматы переменная облачность, временам осадки, утром туман, ветер 2-7 м/с, днем +8+10.

В Акмолинской области синоптики прогнозируют местами осадки, туман, усиление ветра 15-20 м/с, +8+13. В Северо-Казахстанской и Павлодарской областях местами небольшие осадки, туман, усиление ветра 15-20 м/с, температура воздуха днем +7+12; в отдельных районах Павлодарской области также возможен гололед. В Костанайской области без осадков, порывистый ветер 15-20 м/с, +8+13.

В Карагандинской области осадков не ожидается, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, +6+11. В Восточно-Казахстанской области местами осадки, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, +4+9.

В Алматинской области местами осадки, туман, возможно усиление ветра 15-20 м/с, +8+13. В Жамбылской области днем осадков не ожидается, местами туман, гололед, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с, +8+13. В Южно-Казахстанской и Кызылординской областях без осадков, местами туман, +13+18; в Южно-Казахстанской области возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях сохраняется погода без осадков, +15+20, +15+20, +15+20 и +12+17 соответственно; в Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, пыльная буря, в Атырауской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В ближайшие сутки в связи с положительными температурами воздуха, прогнозом осадков, а также с разрушением ледостава на территории ВКО сохраняется вероятность формирования склонового стока, образования заторов льда на реках, резкие колебания уровней воды, разливы и подтопления. На реках Жамбылской и Алматинской областей в связи с прогнозом дождей возможно формирование паводков, склонового стока. На реках Южно-Казахстанской области ожидаются колебания водности. На реках Алматинской области ожидаются колебания водности. На отдельных реках ЗКО, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, СКО, Карагандинской областей ожидаются дальнейшее развитие весенних процессов, подъемы уровней воды, формирование местного стока, возможны разливы и подтопления.