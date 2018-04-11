Алматы. 11 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Вовлечь пенсионеров в проекты сельскохозяйственного туризма планируют в Алматы, сообщил руководитель управления занятости и социальных программ города Мейржан Отыншиев.

«Нами планируется реализовать проект агро-краудсорсинга, который является эффективным инструментом для сельскохозяйственного туризма. Для организации будет определен земельный участок сельхозназначения и оператор, который организует базовую инфраструктуру. Обеспечение посадочным материалом и инвентарем происходит за счет оператора и частных инвесторов. При взращивании культур оператор получает до 30% от собранного урожая для покрытия понесенных расходов, а 70% пенсионер распоряжается самостоятельно», — заявил М. Отыншиев в среду.

Как отметили в акимате Алматы, с целью вовлечения пожилых людей в активную жизнь, использования их потенциала, обеспечения преемственности поколений был разработан проект дорожной карты по поддержке старшего поколения «Активное долголетие». В рамках проекта также предлагается создание специализированного интернет-портала Ata-Apa.kz. На нем централизованно будет размещаться полезная информация для пожилых людей о проводимых социальных и государственных программах, биржа труда и другие сведения. К примеру, пенсионер изъявивший желание оказать услуги репетитора у себя дома может обратиться по телефону в центр долголетия, оставить свои данные.

Вместе с этим в создаваемом центре активного долголетия будут оборудованы библиотека, фитнес-зал для занятий лечебной физической культурой (ЛФК), лечебной йогой и аэробикой, залы для занятия шахматами, тогызкумалак, домино и другие секции.

«На постоянной основе будут проходить курсы навыкам компьютерной грамотности, английского языка, мотивационные семинары и мастер классы. Важной частью является вовлеченность молодежи и преемственность поколений, для чего будут организованы совместные мероприятия. В рамках дорожной карты в этом году в Алматы планируется провести более 100 культурно-массовых, спортивных и интеллектуальных мероприятий для вовлечения пенсионеров в активную жизнь во всех сферах деятельности города. К примеру, «Конкурс талантов», фотовыставки «Любимая моя Алма-Ата», а также специализированная ярмарка вакансий для пенсионеров», — проинформировали в акимате.

Особое внимание обещают уделить развитию социального туризма среди пожилых. Для этого власти города намерены разработать городские и горные туристские маршруты, определить зоны экотуризма, организовать групповые выезды, городские пешие экскурсии по туристским объектам, проводить мастер-классы по туризму и другие мероприятия.

«Сегодня в Алматы проживают 222 тыс. пенсионеров (12,5% всего населения). Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), практика вовлечения пенсионеров в активную жизнь является наиболее действенным инструментом для повышения качества и продолжительности их жизни», — говорится в сообщении.