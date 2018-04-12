Аружан Саин vs Загипы Балиевой

Сетевые СМИ о столкновении позиций двух известных людей

Дарья ЧИЖОВА – «Казахстан-2018: Первая Гражданская война блогеров» — В Казахстане стремительно развивается конфликт вокруг трагической ситуации в ЮКО. История настолько страшная, что не стоит касаться подробностей того ада, в котором оказался 7-летний мальчик из поселка Абай. Учитывая широчайший общественный резонанс, не сомневаемся, что в случае подтверждения фактов насилия над ребенком, за случившееся ответят все виновные. Но для российских читателей важна не только подоплека этого скандального дела, но и общественно значимые процессы, которые сопровождают «историю о школьном беспределе». Поверьте, такие темы не имеют национальных границ. В центре внимания социальных сетей оказалось столкновение позиций двух уважаемых в Казахстане людей – детского омбудсмена Загипы БАЛИЕВОЙ и общественной деятельницы Аружан САИН. Противостояние двух позиций по вопросу – как именно нужно действовать в столь сложной ситуации, как можно и нужно помочь ребенку и его семье, вызвало полномасштабное противостояние сторонников и противников двух общественниц в социальных сетях. Один из участников этой полемики обозначил возникшую ситуацию как «первую гражданскую войну казахстанских блогеров».

Если не вдаваться в детали, то очевидно, что уважаемая госпожа Балиева в своих решениях и словах опиралась на информацию и поддержку представителей местной власти (не будем огульно утверждать, что в ЮКО все чиновники хотели бы замять этот скандал). С другой стороны, как быть с бодрыми отчетами о том, что в рамках пилотного проекта ЮКО — «Казахстан без насилия в семье» в 2017 году местные власти добились снижения преступлений в сфере семейно-бытовых отношений на 5,9% с начала года (по отношению к аналогичному периоду 2016 года). Чего стоит подобная статистика? Аружан Саин изначально делала ставку на независимые гражданские структуры — Союз психологов Казаxстана, «Добровольное Общество Милосердие» Дом Милосердие и другие. Ровно с того момента как 13 марта в заявлении Саин прозвучала фраза «Мы сообща приняли решение о том, что в данной ситуации, учитывая недоверие к действиям в регионе, должны помочь в независимой оценке ситуации со стороны профессиональных специалистов», стало ясно, что информационного конфликта не избежать, поскольку параллельно стали осуществляться две «линии помощи» — гражданская и чиновничья. Так и получилось на практике.

Второй «информационной фронт» открылся в тот момент, когда в сети появились посты, обвиняющие А.Саин в самопиаре и попытках занять место Загипы Балиевой. Хотя сама общественница неоднократно подчеркивала, что ее деятельность никак не связана с желанием занять какой-либо официальный пост. Впрочем, у тех блогеров (уважаемый Рахим Ошакбаев, например), кто лично знает Загипу Балиеву, нет сомнений в том, что и она искренне хочет помочь ребенку и многие обвинения в ее адрес связаны только с тем, что в ее «образе» возмущенное общество суммировало претензии ко всем властным структурам, так или иначе имевшим отношение к этому резонансному делу. Своего рода громоотвод для общественного мнения.

Другой вопрос, что самым эффективным вариантом решения проблемы могло стать только солидарное сотрудничество между властными структурами ЮКО и общественниками. Если бы подобное взаимодействие было бы налажено с первых минут, то все могло бы развиваться по иным сценариям.

Евгения БОДРОВА — «Загипа Балиева: Я всё делаю исключительно в интересах ребёнка» — Имя Загипы БАЛИЕВОЙ вот уже несколько недель не сходит с новостных лент и социальных сетей. Некоторые представители общественности говорят, что она не справляется со своими обязанностями уполномоченного по правам ребенка в РК. Редакция informburo.kz решила поговорить с Загипой Балиевой и узнать, что она думает о последних резонансных делах, почему заявила, что детским домам в Казахстане непременно нужно быть, почему выступает против проверок НПО в детдомах, а также подробности дела о мальчике из ЮКО, что произошло в Астане, и почему она считает это провокацией.

Загипа БАЛИЕВА — «Вне зависимости от своей должности, я всегда занималась проблематикой детей. Я много лет работаю с домом малютки Астаны, другими детскими домами, детскими коллективами, с молодёжными организациями. Работала с детьми и до назначения меня омбудсменом. Я многодетная мама (у меня шестеро детей), у меня большой опыт работы с детьми, глава государства решил оказать мне великую честь и назначить меня омбудсменом.

Нам нельзя вступать в конфронтацию, нам нужно консолидировать усилия. Я к этому готова. Два года назад, приступив к своим обязанностям, я создала международную площадку «Казахстан, дружественный ребёнку» – это международная конференция, на которую приезжают по моей просьбе международные и наши местные эксперты, представители всех НПО, которые работают с проблематикой детства, по вопросам защиты прав ребёнка. Каждый год мы отчитываемся перед комитетом по защите прав детей в комитете ООН, и на последнем четвёртом страновом докладе нам предложили 50 рекомендаций для улучшения положения детей в стране. Мы изучили эти рекомендации, мы провели полный анализ вопросов, которые есть у НПО по организации прав защиты детей, разделили их на 15 площадок – 13 тематических и 2 организационных. Мы обсудили все важные темы: это ребёнок и насилие, ребёнок и закон, ребёнок и семья, ребёнок и судебно правоохранительные органы, ребёнок и экология, ребёнок и предпринимательство. То есть нет ни одной темы, которую бы мы там не обсуждали. Приглашаем на нашу конференцию детей из регионов, на каждой площадке выступают дети, причём они выступают со своей точкой зрения, и это очень важно – услышать детский голос, их мнение для нас очень важно. И они дают очень дельные советы. После двух лет работы конференции мы получили более 500 предложений, которые сейчас разбили на три темы, и теперь каждый понедельник в 4 часа здесь (в здании Мажилиса Парламента. — Авт.), у нас, на шестнадцатом этаже собирается рабочая группа, в которую входят представители НПО, учёные, депутаты Парламента, госорганы. Мы разрабатываем три законопроекта: в социальной сфере, в сфере судебно-правоохранительных органов и в сфере окружающей среды».

— Так всё-таки почему с местными НПО не получается договориться, почему у вас с Аружан Саин последнее время недопонимание?

– Это надо спросить у Аружан Саин, а я готова к диалогу, и нам надо консолидировать усилия, причём каждому, кто желает детям добра, надо стремиться к консолидации. С моей стороны никакой конфронтации. Я всё делаю исключительно в интересах ребёнка.

У меня по жизни такая позиция – я никогда не участвую в разборках, я готова к конструктивному диалогу, я готова к встречам, обсуждениям, я готова показать все материалы, я готова исправить все ошибки, если они есть, готова принять критику, если она конструктивная. То есть в этом плане я очень гибкий человек.

«Ряд общественных деятелей потребовали отставки Загипы Балиевой» — Члены НПО и активисты обратились с открытым письмом на имя главы государства, в котором просят прекратить полномочия Балиевой как уполномоченного по делам ребенка в Казахстане.

Известный общественный деятель Аружан САИН опубликовала открытое письмо президенту Казахстана Нурсултану НАЗАРБАЕВУ, в котором выражается недоверие действующему уполномоченному по правам ребенка Загипе БАЛИЕВОЙ.

Как написала директор благотворительного фонда «Добровольное Общество «Милосердие», «на протяжении двух лет Уполномоченный по правам ребенка Балиева З.Я. демонстрирует непримиримое противодействие неправительственным организациям и нежелание выстраивать диалог с обществом».

«Последние события переполнили чашу терпения общественности, поэтому большинство НПО и активистов, действующих в интересах детей, выразили свое недоверие действующему Уполномоченному — Балиевой З.Я.» — говорится в открытом письме, направленном главе государства.

Дана КРУГЛОВА — «Аружан Саин: Я категорически не готова занимать кресло детского омбудсмена» — Вы готовы идти на диалог с Загипой Балиевой?

– Мы встречались неоднократно на каких-то круглых столах и так далее, где другие НПО, как и мы, предлагали свою помощь. Например, Зульфия Байсакова (Союз кризисных центров Казахстана) предлагала работу по телефону доверия 150, который давно работает очень эффективно, говорила, что она всю эту информацию систематизировано уполномоченному будет передавать. Зачем нужно было делать отдельный колл-центр и тратить такие бешеные деньги – 164 миллиона тенге, нам тоже непонятно, когда есть уже давно действующий инструмент, есть мы, НПО, и мы эту помощь все предлагали.

В итоге получилось так, что на те вопросы, по которым мы просили помощи, к сожалению, реакции не было. И мы почувствовали, что мы опять в положении, когда работаем сами. Мы работаем с теми органами власти и чиновниками, которые хотят и настроены менять ситуацию к лучшему, защищать права граждан и взаимодействовать с нами. Они есть, они всегда есть, это зависит от того, кто министр, кто аким, но такие люди во власти есть, и мы с ними работаем. А в ситуации с уполномоченным получилось вот так…

Я ещё обижена, потому что в Шымкенте, когда ночью была пресс-конференция, Загипа Яхяновна сказала, что я не приезжаю на конференции, на которые они нас приглашают. Я уже тоже писала про это в соцсетях. Давайте будем работать! Есть каждый раз конкретный ребёнок, ему нужна конкретная помощь, мы есть, и мы эту работу делаем. Но для нас ездить в Астану, чтобы послушать дежурные рассуждения о том, как всё хорошо, – это дорого: билеты, гостиница, нам это никто не оплачивает. А у нас денег мало. Можно сказать: да, фонд миллиарды тенге в год собирает. Но мы эти деньги тратим на помощь конкретным детям, и если мне нужно лететь в Астану, а мой билет туда-обратно стоит сутки реанимации ребёнка в какой-то зарубежной больнице, а эти сутки для него жизненно важны, он может не выжить, если этих денег не хватит, – я не полечу в Астану. Ну что от того, что я посижу в зале, выйду на эту трибуну и в очередной раз я скажу: «люди, давайте будем вместе»? То есть вопрос не в том, что мы игнорируем уполномоченного и специально не появляемся на этих мероприятиях. Вопрос в том, что мы экономически себе позволить этого не можем.

Помимо этого, есть круг людей, которые по каким-то причинам стараются противопоставить нас уполномоченному по правам ребёнка. Они хотят представить всё так, будто мы хотим (мы – это кто-то из нас, НПО, в частности я) занять кресло уполномоченного, что мы хотим какие-то звания и регалии, ещё что-то. Вы видели, сегодня были люди на встрече с министром, они работают по 25 лет и больше, мы работаем 12, Дома мамы работают пять лет. Асия Ахтанова работает 26 лет, сейчас Асия Хайруллина приедет – 20 лет, и если бы мы хотели, мы бы, наверное, кресло уже получили, если не на республиканском, то на городском уровне какие-то должности себе уже отхватили.

— Аружан, никого не хочу противопоставлять, но уже много раз звучали предложения о том, что именно вам надо занять кресло детского омбудсмена, что вы сами думаете по этому поводу?

– Если бы у меня была цель, я бы сказала людям открыто: давайте я пойду в депутаты и там буду защищать права людей. Если бы у меня была эта цель, я уверена, люди бы меня поддержали – не все, но поддержали бы. Но у меня нет этой цели. Я гражданин. Я человек. У меня есть свои права, у меня есть любимое дело – это телевидение, я делаю кучу детских программ, всяких разных других передач. Это творчество, оно мне нравится, это часть моей жизни, от которой я не хочу отказываться.

То есть я категорически ещё раз заявляю – к нам уже приезжали всякие люди из Астаны, и мы говорили это гласно и негласно, публично, на пресс-конференции: даже если такая просьба поступит – занять должность уполномоченного по правам ребёнка, я откажусь. Плюс ко всему мне её ещё никто не предлагал.

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