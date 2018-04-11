Вопрос о маркировке лекарств рассматривается в Казахстане

Астана. 11 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. В Казахстане прорабатывается вопрос о возможной маркировке лекарственных препаратов, сообщил главный специалист комитета государственных доходов министерства финансов РК Нурдаулет Орынтай.

«Маркировка лекарств еще не запущена. Это пока на стадии обсуждения. Для маркировки лекарственных средств нужна определенная информационная система. Это не меховые изделия, которых всего 300 тыс. в Казахстане. Наименований лекарств может быть 300 тыс. только в одной аптеке», — сказал Н. Орынтай на брифинге в среду.

Как он уточнил, мешает внедрению системы не только «миллиардное количество лекарств», но и отношение к этому бизнеса.

«Еще как бизнес воспримет. У нас в Казахстане более 100 производителей лекарственных средств. Как они смогут оснастить свою линию производства, какое у них оборудование, все это требует детального изучения», — пояснил главный специалист комитета.

В то же время Н. Орынтай отметил, что сегодня существует ряд товаров, для которых предусмотрена маркировка. Ее стоимость зависит от вида продукции.