Акежан Кажегельдин и седьмое дыхание оппозиции 11.04.2018 12:20 Владислав ЮРИЦЫН Политика 223 0 Политолог Андрей Чеботарев о сложных комбинациях взаимоотношений власти и оппозиции в Казахстане Похожие материалы: Петр Своик. Фрагменты истории власти и оппозиции в Казахстане, нанизанные на собственную жизнь. Часть 13 Петр Своик. Фрагменты истории власти и оппозиции в Казахстане, нанизанные на собственную жизнь. Часть 12 Всплыла внутренняя доктрина Facebook, допускающая травлю пользователей и теракты с использованием соцсети Facebook начнет проверку наиболее популярных страниц для борьбы с фейковыми новостями и пропагандой В Казахстане станет невозможным бесследно удалять штрафы с камер