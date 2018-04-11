Сотни ДТП с участием нелегальных автобусов объяснили ненадлежащей работой полиции, МИР РК и акиматов

Астана. 11 апреля. КазТАГ – Сотни дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием нелегальных автобусов являются следствием ненадлежащей работы полиции, министерства по инвестициям РК и акиматов, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«С 2016 года по сегодняшний день с участием нелегальных перевозчиков допущено порядка 600 ДТП. В ходе проверок их деятельность прекращена, все они привлечены к административной ответственности за безлицензионную деятельность. Приведенные факты нарушений являются последствиями не только безответственности перевозчиков, но и ненадлежащей работы уполномоченных органов – МВД, комитета транспорта МИР, а также акиматов», — заявила в среду официальный представитель генпрокуратуры РК Оксана Лоскутова.

Нарушения были выявлены после проверок в сфере общественного транспорта, проведенных после гибели 52 человек в автобусе в Актюбинской области.

Напомним, 18 января во время движения на 1068-м км автодороги Самара–Шымкент, в 10 км от п. Калыбай Иргизского района Актюбинской области загорелся пассажирский автобус, в котором находились 55 пассажиров и 2 водителя. В пожаре погибли 52 гражданина Узбекистана, 3 уроженцам Южно-Казахстанской области и 2 гражданам Узбекистана удалось спастись. Автобус ехал из поселка Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО до Казани (РФ).