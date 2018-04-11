В Астане стартовало строительство юго-западной обходной автомагистрали

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Астана. 11 апреля. КазТАГ – В Астане стартовало строительство юго-западной обходной автомагистрали, сообщает пресс-служба АО «НК «Казавтожол».

«Подразделения АО «НК «Казавтожол» приступили к строительству автомобильной дороги «Юго-Западный обход г. Астаны». В рамках проекта будет создан участок дороги, являющийся частью кольцевой дороги К-1, предусмотренной генеральным планом развития г.Астана, который замкнет дорожное кольцо вокруг города. Это обеспечит возможность направлять потоки автотранспортных средств, следующих транзитом через город, в объезд столицы», — сообщили в пресс-службе в среду.

Отмечается, что протяженность строящейся автодороги под категорию 1-б с 4-полосным движением составляет 34,4 км с асфальтобетонным покрытием. Автомагистраль поделена на 4 участка, включает в себя 3 моста и 4 транспортные развязки.

«Планируется, что объездная дорога будет бесплатной автомагистралью. Учитывая, что к юго-западному обходу более близко расположены улицы Кабанбай-батыра, трасса Коргалжын, пр. Н.Тлендиева (Костанайская трасса), интенсивность движения с данных участков может на 10% переходить на трассу юго-западного обхода. Так как после ввода в эксплуатацию юго-западного обхода г. Астаны, кольцевая дорога приобретет замкнутую цепочку дорог объездной трассы, предполагается, что существующий поток по объездным трассам может на 50% перейти на юго-западный обход», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, нацкомпания ведет контроль за подготовительными работами на участках юго-западного обхода. Участниками консорциума ТОО «СП «КазГерСтрой» и казахстанским филиалом китайской компании «СиньСин» выполнено устройство временной объездной дороги протяженностью 1100 м без покрытия из асфальтобетона.

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«Завершены работы по вырубке и пересадке зеленных насаждений, по переносу существующей линии связи, продолжаются работы по переустройству инженерных сетей, произведены работы по снятию плодородного растительного слоя (43 476 кубометров), работы по стабилизации основания бутовым камнем (69 тыс. кубометров) и работы по возведению дамб (33 765 кубометров)», — проинформировали в нацкомпании.

Строительство участка дороги «Юго-западный обход г.Астаны» обещают завершить в 2019 году.

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