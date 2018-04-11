Казахстанские обменники получат право торговать золотыми минислитками

Астана. 11 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Обменные пункты Казахстана получат право торговать золотыми минислитками, сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев.

«По порядку обращения валютных ценностей на территории Казахстана законопроектом предоставляется право небанковским обменным пунктам на покупку и продажу золотых минислитков, выпущенных Нацбанком», — сказал Д. Акишев, представляя проект закона «О валютном регулировании и валютном контроле» на пленарном заседании мажилиса парламента РК в среду.

Также, по его словам, законопроектом в понятие «валютные операции» включены передача валютных ценностей в доверительное управление либо на основании договора об оказании брокерских услуг, приобретение и погашение резидентом электронных денег, выпущенных нерезидентом, и наоборот.

«Кроме того, профессиональным участникам рынка ценных бумаг предоставлено право покупать и продавать безналичную иностранную валюту на внутреннем валютном рынке», — пояснил он.

Напомним, Национальный банк Казахстана запустил программу по продаже и выкупу мирных слитков аффинированного золота для населения 31 мая 2017 года.

Материал, из которого сделаны слитки, — полностью казахстанский с пробой 9999.

Сейчас золотые слитки можно приобрести в Народном банке Казахстана, Евразийском банке, Цеснабанке и Казкоммерцбанке.