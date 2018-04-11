Готовиться сбивать американские ракеты в Сирии и прекратить гонку вооружений предложил Трамп России

Алматы. 11 апреля. КазТАГ – Готовиться сбивать американские ракеты в Сирии и прекратить гонку вооружений предложил президент США Дональд Трамп России, сообщает ТАСС.

«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать – хорошие, новые и «умные». Вы не должны быть партнерами с убивающим газом животным, которое убивает своих людей и наслаждается этим», — заявил Д. Трамп в среду.

Однако менее чем через час риторика американского лидера резко переменилась.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда либо, даже во времена «холодной войны». Причин для этого нет. России нужна наша помощь с их экономикой, и это было бы легко сделать. Нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?» — заявил президент США.

Напомним, 9 апреля Д. Трамп пригрозил военными мерами в отношении Сирии в ответ на якобы совершенную химическую атаку в Думе.

Предполагаемая химатака якобы была совершена 7 апреля, и ее жертвами, по данным Вашингтона, стали 48 человек, еще около 500 были госпитализированы. В то же время, Россия настаивает, что никакой химической атаки не было, а все представленные властями США видео являются постановочными.