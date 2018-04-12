Австралия заявила о возникновении напряженности в отношениях с КНР

Алматы. 12 апреля. КазТАГ — Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл констатировал возникновение напряженности в отношениях его страны и Китая, пишет ТАСС со ссылкой на мельбурнскую радиостанцию ZAW.

«Я бы столь далеко не заходил, но в отношениях, безусловно, возникла определенная напряженность после того, как мы разработали закон об ограничении иностранного вмешательства (во внутреннюю политику Австралии). Китайские СМИ проявляют непонимание и неправильно характеризуют это законодательство, согласно которому, только австралийцы вправе оказывать влияние на внутренние политические процессы», — сказал М.Тернбулл, отвечая в четверг на просьбу журналистов подтвердить, что Китай отказывается предоставлять въездные визы ряду австралийских высокопоставленных официальных лиц.

«Я уверен, что все вызывающие недопонимание вопросы будут решены», — подчеркнул он.

Ранее газета The Australian со ссылкой на информированные источники в Канберре сообщила, что Китай в последнее время заметно понизил уровень отношений с Австралией, отложив подготовку визитов высокопоставленных австралийских политиков в Пекин на неопределенный срок.

«Китай существенно затруднил реализацию программ обменов, отложил визит в Пекин секретаря МИД (первого заместителя министра иностранных дел) Фрэнсис Адамсон, которая в прошлом была послом Австралии в этой стране», — отметило издание.

В свою очередь газета Australian Financial Review в среду сообщила, что никто из австралийских министров не был приглашен на Азиатский экономический форум в Боао (Южный Китай), «хотя традиционно в нем принимает участие по меньшей мере один высокопоставленный политик Австралии».