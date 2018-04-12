Алматы. 12 апреля. КазТАГ — Россия подняла в ООН вопрос высылки своих дипломатов из США, сообщают «Известия».

«Россия подняла вопрос высылки из США сотрудников постпредства страны при ООН в Нью-Йорке в рамках профильного комитета Генассамблеи всемирной организации», — сообщил пресс-секретарь российской миссии Федор Стржижовский в четверг.

По его словам, 11 апреля по запросу Москвы был срочно созван комитет по отношениям с государством пребывания, который призван следить за условиями работы в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН.

«Участники встречи обсуждали грубое нарушение Вашингтоном международных обязательств. В частности, требование властей США о возвращении на родину 12 сотрудников постоянного представительства России при всемирной организации», — отметил Ф. Стржижовский.

Он подчеркнул, что США нарушили правило, согласно которому на постпредства «не могут распространяться никакие ограничения, обусловленные двусторонней повесткой дня государства пребывания».

Дипломат призвал членов комитета принять необходимые меры. По его словам, поведение США как страны пребывания штаб-квартиры ООН становится серьезной проблемой и вызывает многочисленные нарекания во всемирной организации.

Как отмечается, в конце 2016 года американские власти «захватили» один из объектов, принадлежащих российскому постпредству и ввели ограничения на свободу передвижения дипломатов целого ряда миссий 25-мильной зоной.