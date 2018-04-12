Раскрыты подробности задержания начальника миграционной полиции ЮКО

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Шымкент. 12 апреля. КазТАГ – Раскрыты подробности задержания начальника миграционной полиции Южно-Казахстанской области Нурдаулета Толегенулы, сообщает корреспондент агентства.

«Спецоперацию проводили оперативно-следственные группы УСБ ДВД ЮКО и ДКНБ. Он (Н. Толегенулы – КазТАГ) задержан при получении взятки в размере подлинных $3,5 тыс. и $30 тыс. в виде муляжа. За эти деньги он оказывал содействие в получении гражданства РК 4 уроженцам Афганистана», — сообщил в четверг официальный представитель министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев.

В настоящий момент задержанный водворен в ИВС УВД г. Шымкент. Ведется следствие.

Напомним, 11 апреля МИА КазТАГ со ссылкой на собственные источники сообщало о том, что полковник полиции был задержан на рабочем месте с крупной суммой денег. Тогда же агентство уточняло, что задержанный – начальник миграционной полиции ЮКО.

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