Число кибератак на Казахстан возросло в десятки раз

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Астана. 12 апреля. КазТАГ — Арсен Аскаров. Количество кибератак на Казахстан возросло в десятки раз, сообщил заместитель председателя комитета по информационной безопасности министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов.

«Кибератаки происходят ежесекундно и их количество растет. В 2016 году мы зафиксировали 1 млрд атак. За прошлый год было 20 млрд атак на Казахстан, на государственные информационные структуры. А сколько атакуют бизнес, никто даже не знает в стране. В итоге только атаки на государство за последний год выросли в 20 раз», — сказал Р. Абдикаликов на конференции SOC-FORUM в четверг.

По его заверениям, ни одна из кибератак не была реализована.

«Количество атак растет, они идут со всего мира, но мы можем от них защищаться. Утрату важных данных не допустили», — подчеркнул Р.Абдикаликов.

В то же время он отметил, что в настоящее время практически невозможно установить автора любой кибератаки. Хакеры тщательно маскируют свое фактическое местоположение, используя чужие данные.

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