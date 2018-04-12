Религиозные служители в Казахстане должны знать историю религий – Назарбаев

Астана. 12 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев призвал казахстанских священнослужителей изучать историю религий.

«Религиозные деятели, чтобы вести свою миссию на высоком уровне должны знать историю религий, в конце концов, понять, что создатель один, пути разные (…). Смотрите, какие войны идут внутри религий. Знать историю религий, объяснить неграмотной молодежи, которая встала на другой путь — это важно для наших религиозных служителей», — сказал Н.Назарбаев на презентации учебников в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» в четверг.

При этом он отметил, что эти знания могли бы помочь муллам в борьбе с террористами и экстремистами.

«Когда я листал книги по религии, по всем главным нашим религиям — иудейство, христианство, мусульманство и так далее, если бы наши муллы знали все это, они смогли бы ответить всем — и экстремистам, и террористам. А так они не знают», — указал глава государства.