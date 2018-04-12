Астана. 12 апреля. КазТАГ – Регулярное автобусное сообщение запустили между Алматы и Ташкентом, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«Сегодня запущен регулярный пассажирский автобусный маршрут, связывающий Алматы и Ташкент. Перевозчиком от казахстанской стороны выступит ТОО «ЮгТранс Лайн», от узбекской – ООО «Erkin Eminaexpress Tour». Рейсы будут выполняться ежедневно в 17.00, 18.00 и 19.00 часов с автовокзала «Сайран». Протяженность маршрута составляет 818 км, время в пути – 16,5 часов», — сообщили в МИР РК в четверг.

Отмечается, что договоренность о возобновлении регулярных автобусных перевозок пассажиров между Казахстаном и Узбекистаном была достигнута в конце 2017 года – спустя 17 лет отсутствия.

«В январе 2018 года был запущен маршрут Шымкент-Ташкент. Автобусы по этому направлению отправляются из Шымкента ежедневно с 6.00 до 20.00 с периодичностью в 1 час. Время в пути составляет 4 часа», — говорится в сообщении.

Добавим, что по информации Узбекского телеграфного агентства (УзТАГ), стоимость билетов на проезд в автобусе Алматы-Ташкент составит Т4 тыс. или 100 тыс. сумов.

Напомним, 11 апреля в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области сообщили о том, что Казахстан и Узбекистан планируют также открыть автобусное сообщение между Кызылордой и Ташкентом. Детальное обсуждение данной инициативы запланировано на 15 апреля.