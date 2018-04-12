Казахстан и Корея обсудят в Астане ситуацию вокруг Корейского полуострова

Астана. 12 апреля. КазТАГ — Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов обсудит с министром иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва в Астане ситуацию вокруг Корейского полуострова, сообщает пресс-служба МИД РК.

«В ходе двусторонней встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран намерены обсудить развитие казахстанско-корейского торгово-экономического сотрудничества, график совместных международных мероприятий, консульские вопросы, а также глобальную и региональную повестку, в том числе межкорейский диалог и ситуацию вокруг Корейского полуострова», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Сообщается, что Кан Ген Хва посетит Казахстан с официальным визитом 16-17 апреля.