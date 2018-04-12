Астана. 12 апреля. КазТАГ – Первая в Казахстане капсульная гостиница откроется в мае на вокзале «Нұрлы жол» в Астане, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».

«Капсульная гостиница откроется уже в мае этого года на вокзале «Нұрлы жол», — говорится в сообщении в четверг.

В НПП отметили, что объект открывается за счет безвозмездного государственного гранта, который выиграла предприниматель Жибек Адилбахыткызы.

«Отель предлагает размещение в капсулах, которые вмещают только 1 гостя, и располагаются на двух ярусах. Для комфорта гостей капсульный отель будет разделен на две зоны – мужскую и женскую. Футуристические капсульные модули из ABS-пластика оснащены системой вентиляции, металлической дверью, противоскользящей лестницей. В перечень удобств этих капсульных боксов входит центральная панель контроля, сейф, интернет, письменный стол, противопожарный баллон, средства гигиены и вода. Также здесь предусмотрена душевая комната», — сообщила Ж. Адилбахыткызы.

По ее словам, идея пришла после прохождения курсов «Бизнес советник». Ожидается, что открытие гостиницы позволит трудоустроить 6 человек.

«В 2018 году ожидается, что пассажиропоток на новом железнодорожном вокзале «Нұрлы жол» будет значительно увеличен. Это, в свою очередь, требует расширения спектра услуг, предоставляемых вокзалом, в том числе гостиничных. Я считаю, что открытие капсульного отеля гармонично дополнит благоустройство вокзала Астаны в современном формате», — уверена начинающая бизнес-леди.