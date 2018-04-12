В Украине разрешили хоронить в парках и скверах

Киев. 12 апреля. КазТАГ — Айжан Бильченко. Кабинет министров Украины внес законопроект, разрешающий хоронить в парках и скверах.

«Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривает разрешение на биопохороны умерших людей в парках, лесопарках, скверах и на других земельных участках», — говорится в сообщении в четверг.

Согласно обнародованному законопроекту №8248, в населенных пунктах разрешается отводить места для биопохорон умерших не только на территориях кладбищ, но и в парках, лесопарках, парках культуры и отдыха.

Биопохороны — это разновидность погребения с использованием материалов, которые разлагаются в течение пяти лет. Над таким местом захоронения устанавливают только информационную табличку — никаких надмогильных сооружений.

Соответствующие изменения предлагают внести в закон «О погребении и похоронном деле».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ направлен на дерегуляцию предпринимательской деятельности в сфере ритуальных услуг и создание конкурентной среды; развитие такого вида погребения, как кремация.

В частности, предлагается предусмотреть в законодательстве ряд определений — например, понятие «биопохороны», «колумбарий» (сооружение для захоронения урн с прахом), «надругательство над могилой», «надругательство над телом умершего» и тому подобное.

В перечень принципов деятельности в сфере погребения предлагают также добавить «эколого-экономическую эффективность использования земельных ресурсов».

Работникам правоохранительных органов намерены запретить передавать ритуальным службам контакты родственников умершего человека — с установлением уголовной ответственности за нарушение (вместе с тем документ не предусматривает таких изменений в УК).