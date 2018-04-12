Казахстанские пловцы завоевали 8 медалей на открытом чемпионате в Испании

Новости 59 0
Откуда взялось Исламское Государство? Откуда взялось Исламское Государство?
4736

Алматы. 12 апреля. КазТАГ – Казахстанские пловцы завоевали 8 медалей на открытом чемпионате в Испании, передает корреспондент агентства.

«В испанской Малаге завершился открытый чемпионат по плаванию, который стал успешным для казахстанских спортсменов. И в заключительный соревновательный день отечественные пловцы порадовали болельщиков тремя завоеванными медалями. Победу на дистанции 100 м брассом с результатом 1:00.43 одержал Дмитрий Баландин. Адильбек Мусин завоевал «серебро» на дистанции 100 м баттерфляем, и «бронзу» добыл Адиль Каскабай на дистанции 50 м вольным стилем», — сообщили в четверг в национальном олимпийском комитете (НОК) Казахстана.

Всего казахстанские пловцы в Испании завоевали 8 медалей. Три «золота» на счету Д. Баландина, две серебряные награды принес команде А. Мусин, одну серебряную и одну бронзовую награду завоевал А. Каскабай, еще одна «бронза» у Айбека Камзенова.

«Успешное начало сезона 2018! Считаю, что на данном этапе подготовки к главному старту сезона – Азиатским Играм в Индонезии, результаты обнадеживающие. Впереди у ребят национальный чемпионат Республики Казахстан, который с 23 по 27 апреля пройдет в Актобе, и этап непосредственной подготовки к Азиаде-2018», — отметил главный тренер сборной Казахстана по плаванию Олег Вагизов.

Похожие материалы:

  1. На четыре года дисквалифицирован за мельдоний знаменосец зимней олимпийской сборной Казахстана 2014 года Ахмадиев
  2. Путин играет по новым правилам; он готов драться – ну, а как же мы?!
  3. Казахстанские и индийские миротворцы проводят совместные боевые занятия в Нью-Дели
  4. Иностранные и казахстанские компании в Казахстане будут обязаны вести расчеты в тенге
  5. Сенсационная победа футбольной сборной Казахстана, успехи Зарины Дияс на крупном теннисном турнире, наши фигуристы на чемпионате мира и завершение международного сезона в биатлоне

Новости партнеров

Загрузка...