Алматы. 12 апреля. КазТАГ – Казахстанские пловцы завоевали 8 медалей на открытом чемпионате в Испании, передает корреспондент агентства.

«В испанской Малаге завершился открытый чемпионат по плаванию, который стал успешным для казахстанских спортсменов. И в заключительный соревновательный день отечественные пловцы порадовали болельщиков тремя завоеванными медалями. Победу на дистанции 100 м брассом с результатом 1:00.43 одержал Дмитрий Баландин. Адильбек Мусин завоевал «серебро» на дистанции 100 м баттерфляем, и «бронзу» добыл Адиль Каскабай на дистанции 50 м вольным стилем», — сообщили в четверг в национальном олимпийском комитете (НОК) Казахстана.

Всего казахстанские пловцы в Испании завоевали 8 медалей. Три «золота» на счету Д. Баландина, две серебряные награды принес команде А. Мусин, одну серебряную и одну бронзовую награду завоевал А. Каскабай, еще одна «бронза» у Айбека Камзенова.

«Успешное начало сезона 2018! Считаю, что на данном этапе подготовки к главному старту сезона – Азиатским Играм в Индонезии, результаты обнадеживающие. Впереди у ребят национальный чемпионат Республики Казахстан, который с 23 по 27 апреля пройдет в Актобе, и этап непосредственной подготовки к Азиаде-2018», — отметил главный тренер сборной Казахстана по плаванию Олег Вагизов.