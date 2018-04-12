Сирийские войска установили полный контроль над Восточной Гутой

Алматы. 12 апреля. КазТАГ — Сирийская армия установила полный контроль над г. Дума, находившимся под контролем группировки «Джейш аль-Ислам», теперь правительственные силы контролируют всю Восточную Гуту, сообщает ТАСС.

«Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием г. Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно – над Восточной Гутой в целом», — сообщил журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко в четверг.

Он напомнил, что в освобожденном от боевиков городе приступят к работе подразделения российской военной полиции, которые будут поддерживать правопорядок при переходе Думы под контроль законного правительства Сирии.

Ранее сообщалось, что Центр по примирению заканчивает вывод боевиков и членов их семей из Думы. В среду, 11 апреля, Ю. Евтушенко рассказал, что за минувшие сутки город покинули почти 4 тыс. человек, которые сдали более 400 единиц оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки. С конца февраля из Думы вышли более 41 тыс. человек, а всего из Восточной Гуты – более 165 тыс. При этом из плена боевиков были освобождены 250 заложников.