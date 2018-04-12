Назарбаев поздравил Алиева с его повторным избранием на пост президента Азербайджана

Астана. 12 апреля. КазТАГ – Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму поздравления Ильхаму Алиеву в связи с повторным избранием на пост президента Азербайджанской Республики, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства от себя лично и от имени народа Казахстана поздравил И.Алиева с уверенной победой на выборах президента Азербайджанской Республики», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте Акорды в четверг.

«Победа на прошедших выборах является доказательством высокой поддержки народом Азербайджана проводимой вами политики, направленной на дальнейшее приумножение благосостояния граждан и укрепление авторитета страны на международной арене. Желаю вам новых успехов в этой ответственной должности на пути процветания братского Азербайджана и плодотворного осуществления всех намеченных планов», — говорится в телеграмме.

Также Н.Назарбаев отметил большой вклад И.Алиева в упрочение отношений между Казахстаном и Азербайджаном, основанных на крепкой дружбе и доверии.

«Уверен, что сложившееся стратегическое сотрудничество между двумя странами будет и дальше динамично развиваться на благо светлого будущего наших народов», — подчеркнул глава государства.

В завершение глава государства пожелал мира и процветания всему братскому народу Азербайджана.

Напомним, Ильхам Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане, набрав 86% голосов.