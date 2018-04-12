V раунд переговоров РК и КНР по проекту соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций прошел в Пекине

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Астана. 12 апреля. КазТАГ – V раунд переговоров Казахстана и Китая по проекту соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций прошел в Пекине, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«В Пекине состоялся V раунд переговоров по обсуждению проекта «Соглашения между правительством РК и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций». В ходе переговоров сторонами достигнуто концептуальное согласие по подходам отдельных норм с учетом национальных интересов, начато обсуждение конкретного текста проекта соглашения», — сообщили в МИР РК в четверг.

В ведомстве отметили, что достигнутые результаты «являются началом в совместной работе на пути к выработке качественной международной правовой базы между странами и заложат основу для дальнейшего углубления взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества для бизнеса двух стран».

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