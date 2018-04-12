Астана. 12 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил сократить количество высших учебных заведений в стране.

«Сейчас каждый день приходят в министерство и просят: «Давайте откроем университет». У нас 131 университет, надо их сократить. Нам надо не количество, а качество. Сейчас вводится рейтинг. По этому рейтингу – по IT, технические, инженерные – все наши крупные университеты остались позади. Простые частные университеты оказались впереди», — сказал Н. Назарбаев на презентации учебников в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» в четверг.

По его словам, сегодня во всех университетах должен быть научный центр, свои исследовательские лаборатории, приближенные к производству.

«Нужно сотрудничать с бизнесом и выходить на коммерциализацию. Во всех университетах так должно быть. Вы же сами знаете, по всему миру ездите и видите. А наши университеты какие?» — посетовал он.

Глава государства добавил, «если университет хочет сохраниться, то ему надо соответствовать времени».

«Мы должны это говорить молодежи, не только ради диплома, мы это проходили уже, когда лишь бы диплом получить. Сколько таких, у которых по 2-3 диплома, но работу найти не могут. Поэтому, если студенты с 3-4 курса университета – 85% – начнут тянуться к бизнесу, вот это университет. Если все найдут работу – вот это университет», — подчеркнул президент.

«Мы же казахи, мы все хотели быть юристами, экономистами, бизнесменами. Где они все сейчас? Спроса нет. Поэтому мы должны стараться быть умной нацией и прививать эти стремления молодежи», — заключил Н. Назарбаев.