Хотели от иностранных и русских слов избавиться, каких только переводов не делали, говорить стыдно – Назарбаев

Астана.11 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Президент РК Нурсултан Назарбаев поделился своим взглядом на ситуацию с переводом иностранных слов на казахский язык.

«В первые годы независимости наши ученые, наш народ, когда видит что-то новое, сразу же с лозунгами бежит. Хотели от иностранных и русских слов избавиться, каких только переводов нее делали, говорить стыдно. Конечно, какие-то очень хорошо прижились, некоторые – главное перевести. Слово «процент» заменили словом даже не туркоязычным, а персидским – «пайыз». Я с этим не согласен. Это только один пример», — отметил Н. Назарбаев в четверг на презентации учебников в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке».

Он подчеркнул, что международные термины могут обогатить казахский язык.

«Мне покойный Еркегали Рахадиев говорил: «я был композитором, стал «сазгер». Что плохого в слове «композитор», «пианино»? Это же международные слова! Перевели слово «пианино» как «күй сандық». «Сандық» (сундук – КазТАГ) у казахов что означает? В общем, чтобы обогатить язык перевели некоторые слова. «Балмұздақ» – очень красиво перевели «мороженое». Международные термины если войдут в казахский язык только обогатят его. И приумножат количество слов»,- отметил президент.