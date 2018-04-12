Проверку и служебное расследование назначило МВД РК после анонимной жалобы на начальника ДВД Алматы

Алматы. 12 апреля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Проверку и служебное расследование назначило министерство внутренних дел Казахстана после распространения анонимной жалобы на начальника ДВД Алматы Серика Кудебаева, сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

«В настоящее время департаментами собственной безопасности и кадровой работы МВД по сообщениям, изложенными в анонимном обращении, проводится проверка, назначено служебное расследование», — сказал А. Садубаев в четверг.

Ранее в соцсетях распространялось письмо, адресованное генеральному прокурору РК, министру внутренних дел Казахстана и акиму Алматы якобы от личного состава отдела внутренних дел ДВД Алматы. В сообщении сотрудники полиции просили отстранить от должности действующего начальника ДВД города С. Кудебаева, ссылаясь якобы на ухудшившуюся с его назначением криминогенную обстановку, низкую раскрываемость преступлений, кадровую политику «по принципу личной преданности и родству». Также неизвестные просили провести детальную проверку.