Назарбаев соболезнует алжирцам, потерявшим близких при крушении самолета

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Астана. 12 апреля. КазТАГ – Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Алжира Абдель Азизу Бутефлике, сообщила пресс-служба президента РК.

«Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате крушения военно-транспортного самолета в окрестностях г.Буфарик», — говорится в сообщении на сайте Акорды в четверг.

«Разделяя горечь утраты, позвольте от имени народа Казахстана и от себя лично выразить соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Алжира», — говорится в телеграмме.

Как сообщалось, в Алжире в минувшую среду потерпел крушение самолет с военнослужащими на борту.

Самолет Ил-76 упал через несколько минут после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны. Сразу после падения на сельскохозяйственное поле борт загорелся. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли более 250 человек.

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