Не усиливать пессимизм, а искать выгоду от санкций США в отношении России предлагает Радостовец

Астана. 12 апреля. КазТАГ – Нургуль Жигер. Найти способы извлечь выгоду из санкций США в отношении России и обусловленного ими падения курса тенге предложил исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (АГМП) Николай Радостовец.

«У нас плюсов в два-три раза больше, чем минусов для инвесторов. Мы должны это все использовать. Я просил бы такой скептицизм, который сегодня у многих, мол, экономические санкции США, и мы сразу в ухудшающейся ситуации – не надо это развивать. Наоборот, нам надо задуматься, как из этого получить выигрыш», — заявил Н.Радостовец на пресс-конференции в четверг.

Он сообщил, что крупные компании в Казахстане уже привлекают консультантов, чтобы определить, какие выгоды можно получить от американских санкций.

«Если эти санкции (США в отношении России – КазТАГ) удешевят даже нашу валюту, а мы видим, что российская валюта дешевеет, альтернативно что мы можем этому противопоставить? Давайте откроем учебник рыночной экономики Самуэльсона. Там написано – если дешевеет продукция и рабочая сила в стране, это стимулирует привлечение инвестиций», — добавил руководитель АГМП.

Позитивными экономическими предпосылками он назвал то, что Казахстан не подпадает под санкции напрямую, а также то, что при падении курса национальной валюты по отношению к доллару в нашей стране для инвесторов будет дешевле стоить электроэнергия, уголь, товары, услуги и квалифицированная рабочая сила.