Рубль для казахстанцев уже никогда не будет таким дешевым, как раньше

Несмотря на то, что последняя встряска для российского рубля оказалась очень сильной, и это было инициировано новым санкциями Запада, подобной участи «удостоился» и тенге. Однако вот данность: жесткой привязки к традиционному соотношению курса тенге к рублю уже не существует. Тенге «плавает» и будет продолжать это делать строго в определенном Нацбанком РК фарватере

Арман Бейсембаев, руководитель аналитического департамента FXPrimus, в интервью интернет-газете ZONAKZ заявил, что ожидать сильного ослабления тенге, или, напротив, рубля не стоит. И правительство Казахстана, и центральный банк слишком хорошо усвоили урок двухлетней давности.

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– Казахстан за последние два года очень сильно ослабил свою валюту по отношению к российской. Интересны плюсы и минусы, которые вытекают из такого курса. Причем, плюсы и минусы как для Казахстана, так и для России.

– Текущее соотношение курса тенге к рублю 5:1 – это исторически сложившееся и, на мой взгляд, совершенно оправданное с экономической точки зрения явление. Российская экономика, несмотря на значительное структурное сходство с казахстанской, больше как по размерам, так и количеству населения.

Для сравнения, ВВП России по данным на 2016 год составил $3,8 трлн., Казахстана – $133,7 млрд. Соответственно, и рубль по своей покупательной способности среди населения дороже. Поэтому говорить о том, что тенге был как-то искусственно или иным способом ослаблен по отношению к рублю абсолютно некорректно.

Россия является важнейшим торговым партнером Казахстана. По объему товарооборота Казахстана с другими странами, Россия находится на первых местах. Две страны связывают не только самые протяженные границы, но и тесные экономические связи по подавляющему большинству отраслей.

Разумеется, все это не может не отражаться на состоянии внутреннего рынка обеих стран. И с этой точки зрения, соотношение курса рубль/тенге 1:5 является равновесным и справедливым. Ведь курсовая политика является в том числе и одним из инструментов защиты внутреннего рынка.

Достаточно вспомнить, какой ущерб нанесло удержание курса в 2015 году, когда рубль ослабел к тенге до 2,6 и к каким последствиям это привело. В результате бездействия Нацбанка РК из России хлынул внезапно подешевевший импорт. Везли все: от туалетной бумаги до автомобилей. В какой-то момент сложилась абсолютно абсурдная ситуация, когда даже хлеб стало выгоднее покупать в России, которой с удовольствием пользовались жители северных районов Казахстана. Это привело к многократному падению спроса на внутреннюю продукцию, практически впал в кому отечественный автопром, так как населению было крайне выгодно, взяв кредит в банке в тенге, перевести их в рубли и пригнать автомобиль из России. Благо, нахождение в едином экономическом пространстве без таможенных границ, позволяло это сделать без особых проблем. В то время такой соблазнительной возможностью не воспользовались разве что самые ленивые.

Выигравших и проигравших в таком курсовом соотношении нет. Здесь работает лишь холодный расчет и сухая экономическая реальность, когда каждая страна защищает своего отечественного производителя.

– Но давайте будем точны. Сейчас все-таки соотношение не 5:1, а 5,21:1. То есть, тенге стал еще слабее по отношению к рублю ( хотя до этого курс достигал 5,66:1). Как оценивать это ослабление к традиционному соотношению?

– Для начала нужно, сказать, что когда мы говорим о соотношении 5:1, речь не идет о жесткой привязке один в один. В ситуации жестко фиксированного курса это еще возможно, но в условиях свободно плавающего курса представить себе такую ситуацию практически невозможно. Очень много факторов влияют на курсы валют одновременно, начиная от решений монетарных властей до соотношения спроса и предложения, и состояния валюты-посредника – доллара США.

– Может ли курс тенге вернуться к 5:1, и при каких условиях?

– Задачей Нацбанка является регулировать курс тенге/рубль таким образом, чтобы он не выпал из заданных ценовых пределов. Грубо говоря, о серьезном ослаблении тенге к рублю можно говорить, если курс вдруг превысит 7:1, или даже 8:1. Такой курс будет вредить взаимной торговле с Россией, так как слишком слабый тенге удешевит экспорт в Россию, тогда как импорт из России станет неконкурентно дороже. При отсутствии альтернативного замещающего предложения на эту группу товаров внутри Казахстана, это приведет к заморозке или разрыву заключенных контрактов, что в свою очередь отразится уже на состоянии бизнеса. Поэтому в данном случае, мы говорим о равновесном курсе, который устроит всех участников рынка с обеих сторон.

– Каким образом, на ваш взгляд, устанавливается это соотношение: рыночным или все-таки административным способом со стороны Нацбанка РК и под контролем правительства РК?

– Повторю: когда мы говорим о соотношении курса 5:1, не имеется в виду жесткая привязка. Скорее правильнее говорить о плавании курса в пределах этого соотношения +/- KZT/1 RUB. Это значит, что в моменте, при росте спроса на рубли, курс рубля вырастет по отношению к тенге и наоборот.

Разумеется, Нацбанк регулирует курс нерыночным способом, уже хотя бы потому, что объем сделок с рублем на KASE ничтожно мал, в отдельные дни не совершается ни одна сделка за всю сессию, а это значит, что весь взаимный обмен валютами происходит вне биржевого рынка и не отражает реальное соотношение спроса/предложения его участников.

– Каким может быть это соотношение через 2-3 года?

– Достаточно сложно спрогнозировать любой курс на горизонте в 2-3 года, поскольку он зависит от множества факторов, которые почти невозможно учесть полностью, к тому же, категорически невозможно предвидеть новые факторы, которые могут появиться за это время.

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