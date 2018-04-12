ОЗХО подтвердила применение химоружия против экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля

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Алматы. 12 апреля. КазТАГ – Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила применение боевого отравляющего вещества против экс-полковника главного разведывательного управления (ГРУ) генерального штаба (ГШ) вооруженных сил (ВС) РФ Сергея Скрипаля, сообщает «Коммерсант».

«ОЗХО обнародовала отчет о расследовании отравления бывшего полковника ГРУ С. Скрипаля и его дочери Юлии. Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Соединенного Королевства о составе токсичного вещества. При этом, где конкретно произведено вещество, организации установить не удалось», — говорится в сообщении в четверг.

В организации отметили, что токсичное вещество отличалось чистым составом.

«Это следует из практически полного отсутствия примесей. Формула и точное название вещества будут переданы странам-участницам расследования», — добавили в ОЗХО.

Напомним, 4 марта С. Скрипаль и его дочь Ю. Скрипаль были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра The Maltings в г. Солсбери. Врачи не обнаружили на пострадавших телесных повреждений. Оба были госпитализированы в реанимацию в состоянии комы. Всего при инциденте пострадали 5 человек. Британские власти подозревают, что все они попали под воздействие боевого отравляющего вещества.

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Дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ привело к международному политическому скандалу. Великобритания обвинила в инциденте Россия. Заявив, что было применено боевое отравляющее вещество «Новичок», Лондон выслал десятки российских дипломатов из Соединенного Королевства. «В знак солидарности» дипломатов РФ выслали также США и ряд других стран. Всего США и европейские страны выслали более 100 российских дипломатов. Ответные меры по высылке иностранных дипломатов предприняла и Москва.

Отмечается, что, несмотря на обвинения, прямых доказательств о причастности России к отравлению С. Скрипаля и его дочери Великобритания не предоставила.

7 апреля стало известно о том, что бывший российский разведчик пришел в сознание. За неделю до этого в сознание пришла и его дочь.

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