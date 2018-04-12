Устойчивый рост мировой экономики прогнозирует в 2018 г. ВТО

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Алматы. 12 апреля. КазТАГ – Устойчивый рост мировой экономики прогнозирует в 2018 году Всемирная торговая организация (ВТО), сообщает «Синьхуа».

«Рост мировой торговли останется устойчивым, объем глобальной торговли товарами увеличится на 4,4% и 4% в 2018 и 2019 годах соответственно», — говорится в прогнозе ВТО в четверг.

Организация в своем ежегодном докладе отмечает, что увеличение объемов торговли зависит от устойчивого глобального роста экономики и поддержки правильной торговой политики со стороны правительств.

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