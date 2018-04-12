Заставлять детей учиться призвал казахстанских родителей Назарбаев

Астана. 12 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Президент РК Нурсултан Назарбаев призвал казахстанских родителей заставлять детей учиться.

«Говорят же: «Сколько языков ты знаешь, настолько ты и культурен», а это не простое дело. Иногда детей жалко, они и так заняты, бедные, круглые сутки. Но сейчас пожалеешь – потом они вас ругать будут. Нас просто не учили – мое поколение, мое время. Когда было учить? У родителей главная задача была выжить, не умереть с голоду – до детей, до ребенка руки не доходили, а сейчас надо заставлять, сильно заставлять», — сказал Н. Назарбаев на презентации учебников в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» в четверг.

При этом он отметил, что дети, добившись успеха во взрослой жизни, потом благодарят за это родителей.

«Шопенгауэр – величайший европейский философ, читаю сегодня. Пишет в своей биографии как его отец голодным 3 дня лежал, чтобы он выучил то, что ему положено. Также и композиторов учили. Наверное, им тогда не нравилось, но потом, наверное, все благодарят. Ведь владение несколькими языками не только повышает конкурентоспособность, но и открывает двери больших возможностей. У нас тысячи зарубежных компаний сегодня работает, и каждый ищет себе работника. А как он его возьмет без языка?» — заключил глава государства.