Строительство завода по производству стальных труб в Алматы оценивается в $100 млн

Алматы. 12 апреля. КазТАГ – Китайский инвестор Asia Steel Pipe Corporation планирует до конца 2018 года построить в Алматы завод по производству стальных сварных труб большого диаметра, сообщила пресс-служба нацкомпании Kazakh Invest.

«В Алматы к концу текущего года будет построен завод по производству стальных сварных труб большого диаметра. При поддержке Kazakh Invest был подписан соответствующий инвестиционный контракт, в рамках которого китайский инвестор (дочерняя компания CNPC) с казахстанскими партнерами инвестирует в проект $50 млн и создает более 300 постоянных рабочих мест в регионе. Общая стоимость проекта составляет $100 млн», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Как отмечается, завод располагается на территории площадью 18,3 га в индустриальной зоне Алатауского района Алматы. Диаметр стальных труб составляет от 355 до 1420 мм. Строительство завода позволит обеспечить импортозамещение на 70% от ввозимой в Казахстан трубной продукции.

Планируется, что завод будет ежегодно поставлять до 100 тыс. тонн труб. Сварные трубы предназначены для транспортировки нефти, газа, воды и нефтепродуктов, а также использования в горнодобывающей, строительной, химической промышленности, энергетике. Также предполагается производство антикоррозийных покрытий.

«Мы планируем запустить завод в декабре 2018 года. Сейчас идет активная фаза строительства. (…) В дальнейшем предполагается расширение производства до 150 тыс. тонн ежегодно», — отметил советник по коммуникациям ТОО «Asia Steel Pipe Corporation» Раджан Нурмухамбетов.

Проект включен в республиканскую карту индустриализации Казахстана и программу КНР «Инициатива «Пояс и путь».