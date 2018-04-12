Алматы. 12 апреля. КазТАГ – Территорию выставки «Атакент» в Алматы хотят вернуть в коммунальную собственность, сообщает пресс-служба акима города.

«Аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел казахстанский центр делового сотрудничества (КЦДС) «Атакент» и прилегающую к нему территорию. В связи с неисполнением управляющей компанией принятых на себя обязательств по развитию территории глава мегаполиса поручил ответственным управлениям в соответствии с законодательством проработать вопрос расторжения договора аренды и возврата земель общественного пространства в коммунальную собственность города», — сообщили в четверг в горакимате.

Как отметил сам глава города, управляющая компания не выполнила заявленных обязательств.

«Территория «Атакента» в свое время была зеленым оазисом, куда люди приходили гулять семьями. Раньше здесь был каскадный фонтан, а сейчас все закатали в асфальт, кругом парковка, базар. Управляющей компанией представлялись горожанам масштабные планы по развитию данной территории. Однако мы видим, что за последние годы ничего не исполнено», — заявил Б. Байбек.

Он поручил сократить площадь асфальтного покрытия на территории комплекса и произвести озеленение, демонтировать различные конструкции и пристройки, расположенные на газонах и высадить деревья.

«В целях обеспечения безопасного передвижения пешеходов будет ликвидирована парковка перед центральным входом и запрещен въезд для автомобилей на территорию КЦДС «Атакент», — добавили в пресс-службе.