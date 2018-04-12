Банки предлагают дебетные карты с функцией бесконтактных платежей 12.04.2018 16:00 День за днем 97 0 На волне «карточной» активизации банки вводят на рынок новые технологии и дополнительные услуги. Инфографика Похожие материалы: Разграничить на случай терактов функции частной охраны и должностных лиц крупных объектов предлагают в РК Изменить комплексный план приватизации для реализации социально-значимых объектов через ГЧП предлагают в РК В Казахстане хотят внедрить единый лицевой счет с учетом налоговых и таможенных платежей Банки будут начислять вознаграждение на накопительные счета КСК для капремонта домов в Алматы «Улицы Астаны предлагают пронумеровать». «Система ниппель, или Кто кукарекал за «Сергек». «Казахстанцы попали в ситуацию, которой не было с 90-х годов». «Почему обладатели грантов не могут найти работу в Казахстане»