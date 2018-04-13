Алматы. 13 апреля. КазТАГ – День казахской культуры пройдет в субботу в Москве, сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России.

«14 апреля в Большом концертном зале Дворца пионеров по ул. Косыгина, д. 17, к. 7 в рамках Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва» состоится День казахской культуры», — сообщили в посольстве в пятницу.

Организаторами мероприятия выступили власти Москвы, Московский фонд «Казахская диаспора» и Фонд поддержки этнокультурных инициатив «Этногармония» при содействии Союза некоммерческих организаций по сохранению и развитию казахской этнокультуры. Кроме того, в подготовке и проведении праздника принимают участие казахстанские студенты, обучающиеся в московских вузах.

«В программе праздника – народные спортивно-развлекательные игры и состязания, выставки детского рисунка и национальных сувениров, мастер-классы по различным видам народного искусства. Завершится праздник красочным концертом, на котором выступят участники художественной самодеятельности казахской общины Москвы и Подмосковья с песнями, танцами и театрализованными представлениями», — говорится в сообщении.

Сбор гостей запланирован на 12.30 (15.30 аст). Отмечается, что вход будет свободным.