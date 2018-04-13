Счетный комитет обнаружил факты оплаты невыполненных работ по госпрограмме «Нұрлы жол»

Астана. 13 апреля. КазТАГ — Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета подвел итоги государственного аудита реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы (формирование современной транспортной инфраструктуры Казахстана, а также обеспечение ее интеграции в международную транспортную систему), сообщила пресс-служба комитета.

«Выявлены факты оплаты невыполненных и некачественно выполненных строительных и монтажных работ, образования дебиторской задолженности за подрядными организациями на общую сумму Т1,4 млрд. В ходе аудита в доход республиканского бюджета возмещено и восстановлено посредством выполнения работ Т0,7 млрд. Кроме того, выявлены факты неэффективного использования средств на сумму Т16,2 млрд, связанного с некачественной разработкой ПСД ряда проектов, а также неиспользованием остатков бюджетных средств за 2015-2016 годы», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Отмечается, что с начала реализации госпрограммы строительством и реконструкцией было охвачено свыше 2 тыс. км автодорог республиканского значения, из которых введено в эксплуатацию 1,3 тыс. км, в том числе на участках «Астана-Темиртау», «Алматы-Капшагай», «Астана-Костанай» и «Актобе-Карабутак-Денисовка».

Вместе с тем при использовании бюджетных средств, выделенных на развитие транспортной инфраструктуры, допущены отдельные нарушения и недостатки, негативно повлиявшие на исполнение запланированных мероприятий.

«Так, некачественная разработка плана по реализации госпрограммы привела к невыполнению либо частичному выполнению ряда мероприятий, отсутствию прозрачности использования бюджетных средств, предоставлению недостоверной отчетности. В этой связи правительству рекомендовано определить в госпрограмме количественные показатели, по которым будет возможно оценить эффективность реализации мероприятий», — указано в сообщении.

«Исчерпывающие меры по сохранению удовлетворительного состояния дорог и устранению причин, способствующих ухудшению их качества, не принимаются», — подчеркивается в информации.

В частности, не обеспечено увеличение количества специальных автоматизированных измерительных средств (САИС), предназначенных для выявления превышения весогабаритных параметров автотранспортных средств на наиболее интенсивных участках автомобильных дорогах республиканского значения.

При этом применяемые с 2014 года 12 САИС стоимостью Т533,8 млн должным образом не функционируют. На их содержание израсходовано Т60,3 млн. В этой связи министерству по инвестициям и развитию поручено обеспечить надлежащую эксплуатацию действующих САИС.

Кроме того, отмечено, что государственным учреждением «Облжоллаборатория» комитета автомобильных дорог экспертиза, проверка качества строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог осуществляются не на должном уровне, что не способствует повышению срока их эксплуатации и обеспечению эффективности использования бюджетных средств. Ввиду этого министерству финансов совместно с министерством по инвестициям и развитию рекомендовано рассмотреть вопрос целесообразности передачи функций по проверке качества проведенных работ, осуществляемых ГУ «Облжоллаборатория», в конкурентную среду.