HR-специалистов намерены готовить в вузах Казахстана

Астана.13 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Специалистов в сфере управления человеческими ресурсами (HR) намерены готовить в вузах Казахстана, сообщила заместитель председателя агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

«На сегодняшний день наши службы управления персоналом работают по принципу кадрового делопроизводства. То есть они занимаются только тем, что издают приказы, ведут учет кадров. Нам поэтому необходимо осуществить переход от работы с документами к работе с людьми. Для этого совместно с МОН (министерство образования и науки РК – КазТАГ) мы прорабатываем вопрос о подготовке специалистов в сфере HR», — заявила А. Шаимова.

Она уточнила, что казахстанские вузы на сегодняшний день не готовят HR-специалистов.